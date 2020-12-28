Петербургский суд вновь разрешил спор офицера и командира о праве носить бороду. На этот раз задействовали анатомический атлас

После того как офицер смог в судебном порядке отстоять право носить бороду, против которой выступало его командование, последнее изучило литературу и попыталось наказать его за бакенбарды. Продолжение это истории приводит объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 декабря.
Как говорится в сообщении, офицер снова обратился с иском к командиру войсковой части, попросив признать незаконным приказ о его привлечении к дисциплинарной ответственности. Как следует из копии служебного разбирательства, причиной тому стало несвоевременное бритьё лица. Так, в понедельник он получил замечание, а уже во вторник должен был доложить об удалении растительности, но не сделал этого, за что и получил строгий выговор.
Представитель командира пояснил, что причиной издания соответствующего приказа стала не борода, а заросшее лицо.
«Дифференциация бритья бороды и бритья лица производится командованием на основании изучения анатомического атласа, на котором указаны зоны лица (подбородок, щёки и т. д.), и сопоставления с волосяным покровом, имеющимся на лице у Иванова. В настоящем случае командование обнаружило, что от места предполагаемого окончания бороды у Иванова вплоть до области висков находятся полоски волосяного покрова, которые были идентифицированы как бакенбарды, о наличии которых, как и о наличии бороды, ничего не говорится в Уставе внутренней службы ВС РФ. На основании этого был сделан вывод о небритости лица Иванова», — пояснили ход мыслей руководства войсковой части в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Офицер парировал: то, что воспринимается командованием как небритость лица, и есть борода, которую он носит уже много лет. Последнее нашло подтверждение на фотографиях в его паспорте.
Военный суд пришёл к выводу, что новый приказ фактически стал переформулированным требованием командира войсковой части о запрете ношения бороды. Он признал его незаконным и постановил отменить, о чём доложить в месячный срок.