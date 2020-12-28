Петербургский суд вновь разрешил спор офицера и командира о праве носить бороду. На этот раз задействовали анатомический атлас

После того как офицер смог в судебном порядке отстоять право носить бороду, против которой выступало его командование, последнее изучило литературу и попыталось наказать его за бакенбарды. Продолжение это истории приводит объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 декабря.



Как говорится в сообщении, офицер снова обратился с иском к командиру войсковой части, попросив признать незаконным приказ о его привлечении к дисциплинарной ответственности. Как следует из копии служебного разбирательства, причиной тому стало несвоевременное бритьё лица. Так, в понедельник он получил замечание, а уже во вторник должен был доложить об удалении растительности, но не сделал этого, за что и получил строгий выговор.