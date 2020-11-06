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06.11.2020 17:55
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Брить нельзя оставить. Суд в Петербурге решил спор офицера с командиром, который заставлял его расстаться с бородой

Гарнизонный военный суд разрешил конфликт офицера с командиром, заставлявшем его сбрить бороду. Ответчик был уверен, что отсутствие прямого запрета на растительность на лице не значит, что такое право у военнослужащего есть.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 ноября, в своём исковом заявлении петербургский офицер оспаривал устный приказ командира войсковой части, связанный с запретом ношения бороды.

Он указывал, что служит по контракту более 20 лет, из которых 17 — носит бороду. По его словам, на всех документах, удостоверяющих личность, его фотографии с бородой. При этом в 2017 году офицер попал в ДТП, и теперь растительность на лице прикрывает шрам. Истец упирает на то, что ношение бороды не противоречит требованиям Общевоинских уставов Вооруженных сил РФ, не мешает носить медицинскую маску, носить снаряжение и не нарушает личную гигиену, так как офицер ухаживает за ней. При этом командир не только высказал ему устный запрет на её ношение, но и неоднократно привлекал к дисциплинарной ответственности.

Представитель административного ответчика просил суд отказать в удовлетворении иска, отметив, что приказа, который оспаривает истец, не существует ни на бумаге, ни в материалах дела. Он подтвердил, что офицер получил устное распоряжение по поводу соблюдения правил личной гигиены, когда прибывал к командиру небритым.

«Кроме того, представитель отметил, что отсутствие в Уставе внутренней службы прямого запрета на ношение бороды не свидетельствует о том, что такое право предоставлено военнослужащим», — отмечает объединенная пресс-служба.

В ходе судебного заседания было установлено, что в отношении истца трижды проводились разбирательства командиром по поводу несвоевременного бритья. Ему объявляли выговор и привлекали к дисциплинарной ответственности за неисполнение устных распоряжений о бритье.

Истец в заседании также попросил запретить командиру отдавать приказы, которые не имеют отношения к исполнению обязанностей военной службы.

Военный суд признал незаконным устный приказ командира, касающийся бритья бороды офицером.

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Комментарии (5)

sdpolx
А вот мой командир был гораздо мудрее. Он грил, что не против ношения бороды, на запрещал ходить небритым. Сможешь за выхи или в отпуске бороду отрастить- да пожалуйста. А так - хрен, изволь быть побритым. Но это был командир атомного крейсера)
hal9000
По-моему в уставе говорится про своевременное бритьё...не про стрижку бороды а именно про бритьё..в части видимо нефиг людям заняться раз они уже там от безделья бороды отращивают..
Хосподи, ну теперь хоть все понятно!
А я то распинался...
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