Брить нельзя оставить. Суд в Петербурге решил спор офицера с командиром, который заставлял его расстаться с бородой

Гарнизонный военный суд разрешил конфликт офицера с командиром, заставлявшем его сбрить бороду. Ответчик был уверен, что отсутствие прямого запрета на растительность на лице не значит, что такое право у военнослужащего есть.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 ноября, в своём исковом заявлении петербургский офицер оспаривал устный приказ командира войсковой части, связанный с запретом ношения бороды.



Он указывал, что служит по контракту более 20 лет, из которых 17 — носит бороду. По его словам, на всех документах, удостоверяющих личность, его фотографии с бородой. При этом в 2017 году офицер попал в ДТП, и теперь растительность на лице прикрывает шрам. Истец упирает на то, что ношение бороды не противоречит требованиям Общевоинских уставов Вооруженных сил РФ, не мешает носить медицинскую маску, носить снаряжение и не нарушает личную гигиену, так как офицер ухаживает за ней. При этом командир не только высказал ему устный запрет на её ношение, но и неоднократно привлекал к дисциплинарной ответственности.

