Первый в мире водородный мусоровоз начали тестировать в Южной Корее

Испытания первого в мире мусоровоза, который работает на водородных топливных элементах, начались 28 декабря в столице провинции Кёнсан-Намдо городе Чханвон в Южной Корее. Об этом сообщает телеканал KBS.



Грузоподъемность автомобиля составляет 5 тонн. На одной заправке он способен проехать 350 километров. А применение водородного топлива позволяет избавиться от выхлопных газов и сделать работу машины менее шумной, отмечает телеканал.

Грузовик разрабатывался с 2017 года совместными усилиями семи организаций и компаний, в том числе Корейского института автомобильных технологий (KATECH) и автопроизводителя Hyundai Motors. Стоимость проекта составила 10 миллиардов вон, в пересчете на доллары это будет чуть более 9 миллионов.