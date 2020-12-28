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Первый в мире водородный мусоровоз начали тестировать в Южной Корее

Испытания первого в мире мусоровоза, который работает на водородных топливных элементах, начались 28 декабря в столице провинции Кёнсан-Намдо городе Чханвон в Южной Корее. Об этом сообщает телеканал KBS.

Грузоподъемность автомобиля составляет 5 тонн. На одной заправке он способен проехать 350 километров. А применение водородного топлива позволяет избавиться от выхлопных газов и сделать работу машины менее шумной, отмечает телеканал.

Грузовик разрабатывался с 2017 года совместными усилиями семи организаций и компаний, в том числе Корейского института автомобильных технологий (KATECH) и автопроизводителя Hyundai Motors. Стоимость проекта составила 10 миллиардов вон, в пересчете на доллары это будет чуть более 9 миллионов.

В 2018 году мэрия объявила Чханвон «водородным городом», начав развивать там соответствующую инфраструктуру. Сейчас там насчитывается больше водородных автомобилей и заправок, чем в других регионах страны. В июне 2019 года в Чханвоне запустили первые в Южной Корее маршрутные автобусы на водородном топливе.

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