Сотрудники ГИБДД ночью 28 декабря ловили водителя такси в Красносельском районе Петербурга. Уходя от погони, тот устроил ДТП с полицейской машиной и врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль загорелся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 3:20 на Волхонском шоссе наряд ДПС, патрулировавший территорию, заметил автомобиль Volkswagen Polo, ехавший по встречной полосе. Полицейские потребовали остановиться, но водитель продолжил движение, только увеличив скорость. Началась погоня.