Сотрудники ГИБДД ночью 28 декабря ловили водителя такси в Красносельском районе Петербурга. Уходя от погони, тот устроил ДТП с полицейской машиной и врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль загорелся.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 3:20 на Волхонском шоссе наряд ДПС, патрулировавший территорию, заметил автомобиль Volkswagen Polo, ехавший по встречной полосе. Полицейские потребовали остановиться, но водитель продолжил движение, только увеличив скорость. Началась погоня.
За несколько десятков метров до Таллинского шоссе «Фольксваген» по касательной столкнулся с патрульным автомобилем, после чего врезался в бетонное ограждение. От удара моторный отсек «Поло» загорелся. К счастью, водитель и двое пассажиров автомобиля успели выскочить, отделавшись незначительными травмами. Медицинская помощь после ДТП потребовалась и одному из полицейских.
Volkswagen Polo, по предварительным данным, является автомобилем такси. За рулем был 26-летний гражданин среднеазиатского государства, с ним ехали двое пассажиров — мужчины 23 и 42 лет. Их доставили в больницу для осмотра и оказания помощи. Таксист пояснил, что скрывался от полицейских из-за отсутствия страховки. Сейчас правоохранители выясняют, не было ли у него еще причин не хотеть общения с полицией, а также проверяют его на соблюдение норм миграционного законодательства.