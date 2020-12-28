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Петербуржец выплатил 1,3 млн рублей долга по алиментам, чтобы его выпустили за границу на Новый год

Житель Петербурга рассчитался с долгом перед детьми ради новогодней поездки за границу. Алиментная задолженность превысила миллион рублей.

Как сообщает 28 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, суд обязал 47-летнего петербуржца выплачивать треть всех своих доходов в пользу двух сыновей 10 и 11 лет. Добровольно алименты он не выплачивал, и взыскательница обратилась в Красносельский районный отдел судебных приставов.

Связаться с должником пристав смог только по телефону, так как мужчина к этому времени уехал работать в Москву, где получал солидную зарплату. На основании справки НДФЛ, которую он направил приставу, был сделан расчет задолженности за 11 месяцев, и она превысила 1 300 000 рублей.

Услышав сумму долга, мужчина серьезно расстроился, но через некоторое время половину долга погасил. Вернувшись из столицы домой, он сразу же пришел в районный отдел судебных приставов, чтобы узнать, какие меры будут приняты в отношении него за неуплату долга. Услышав про ограничение на выезд за границу, он совсем сник.

Оказалось, что мужчина уже купил билеты на самолет, чтобы отметить Новый год за границей. Он взял квитанцию на остаток долга, который составил 706 000 рублей, и полностью погасил задолженность. Деньги будут перечислены в пользу взыскателя.

Как отмечают в УФССП, сейчас из-за долгов по алиментам выехать за границу не могут более 5 тысяч петербуржцев. Всего же в «невыездном» списке числится порядка 95 тысяч должников из Петербурга, а в целом по стране таких людей более 4 миллионов.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Если законодательно отменить алименты, то число разводов и неполных семей резко упадет, т.к.не будет никакого финансового интереса расторгать брак. Если брак, тем не менее, расторгается, то дети остаются с тем, кто может их обеспечить и всё.
vivich
А на каком основании товарищ за границу рванул? Учиться-лечиться-недвига?
Тема не раскрыта!
Билеты уже купил красносел! Разбежался...
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