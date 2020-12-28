Петербуржец выплатил 1,3 млн рублей долга по алиментам, чтобы его выпустили за границу на Новый год

Связаться с должником пристав смог только по телефону, так как мужчина к этому времени уехал работать в Москву, где получал солидную зарплату. На основании справки НДФЛ, которую он направил приставу, был сделан расчет задолженности за 11 месяцев, и она превысила 1 300 000 рублей.

Как сообщает 28 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, суд обязал 47-летнего петербуржца выплачивать треть всех своих доходов в пользу двух сыновей 10 и 11 лет. Добровольно алименты он не выплачивал, и взыскательница обратилась в Красносельский районный отдел судебных приставов.

Услышав сумму долга, мужчина серьезно расстроился, но через некоторое время половину долга погасил. Вернувшись из столицы домой, он сразу же пришел в районный отдел судебных приставов, чтобы узнать, какие меры будут приняты в отношении него за неуплату долга. Услышав про ограничение на выезд за границу, он совсем сник.

Оказалось, что мужчина уже купил билеты на самолет, чтобы отметить Новый год за границей. Он взял квитанцию на остаток долга, который составил 706 000 рублей, и полностью погасил задолженность. Деньги будут перечислены в пользу взыскателя.

Как отмечают в УФССП, сейчас из-за долгов по алиментам выехать за границу не могут более 5 тысяч петербуржцев. Всего же в «невыездном» списке числится порядка 95 тысяч должников из Петербурга, а в целом по стране таких людей более 4 миллионов.