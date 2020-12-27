«Ленэнерго» устраняет аварию на сетях, из-за которой Красносельский район погрузился во мрак

Электричество покинуло многоэтажки в Красносельском районе Петербурга из-за аварии на сетях. Об этом сообщает «Ленэнерго» 27 декабря.
«Специалисты Россети Ленэнерго ведут восстановительные работы в Красносельском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ.
Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и в настоящее время ведут ремонтные работы. Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения», — рассказали в компании.
Блэкаут накрыл Красносельский район Петербурга около 18:00. Горожане отмечают, что нет света на улицах Пограничника Гарькавого и Пионерстроя.
В администрации Красносельского района уточнили, что без света остался квартал Сосновой Поляны.