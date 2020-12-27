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«Ленэнерго» устраняет аварию на сетях, из-за которой Красносельский район погрузился во мрак

Электричество покинуло многоэтажки в Красносельском районе Петербурга из-за аварии на сетях. Об этом сообщает «Ленэнерго» 27 декабря.

«Специалисты Россети Ленэнерго ведут восстановительные работы в Красносельском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ.

Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и в настоящее время ведут ремонтные работы. Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения», — рассказали в компании.

Блэкаут накрыл Красносельский район Петербурга около 18:00. Горожане отмечают, что нет света на улицах Пограничника Гарькавого и Пионерстроя.

В администрации Красносельского района уточнили, что без света остался квартал Сосновой Поляны.

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Комментарии (10)

260681921
Аварийные бригады никогда не сделают на совесть!Им за не за ЭТО платят!Что-бы когда снова сломается,приедут,и им и это оплатят.И они снова не доделают.Это-система!
Vesna1
а про отопление ни слова. дома холодина
baddancer
Фигасе! Фонтанка научилась отличать киловольты от киловаттов! Мои категорические конгратюляции! С решпектом!
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