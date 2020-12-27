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Блэкаут накрыл Красносельский район Петербурга

Масштабный блэкаут накрыл Красносельский район Петербурга вечером 27 декабря. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных снимках видно, что без электричества остались многоэтажки. Уличное освещение также погасло.

Горожане отмечают, что нет света на улицах Пограничника Гарькавого и Пионерстроя. «В сторону Ветеранов по Пионерстроя ехали 3 пожарные машины», — сообщили горожане. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Ленэнерго».

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Комментарии (5)

baddancer
Это был не блэкаут, а перформанс.
261766041
А в русском языке подходящих слов нет? Новости мы теперь читать со словарем должны? В РОССИИ же , вроде, живем?! Бардак во всей стране, а не блэкаут....
264739021
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 00-18

Заранее большое человеческое спасибо.
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