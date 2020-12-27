Мороз крепчает. Петербург окружили циклоны «Грета» и «Белла»

Облачная погода с прояснениями без серьёзных осадков ожидается в Петербурге 27 декабря. Об этом в Facebook сообщил специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Сегодня город окажется между циклонами «Грета» и «Белла». «Метеорологические условия в Северной столице будет определять небольшой, промежуточный гребень высокого атмосферного давления», — уточнил Леус.

Температура воздуха составит -5 градусов, в Ленобласти будет холоднее, в восточных районах ожидаются морозы до -12 градусов. «Такие значения близки к климатической норме последних дней декабря», — прокомментировал синоптик.