FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Мороз крепчает. Петербург окружили циклоны «Грета» и «Белла»

Облачная погода с прояснениями без серьёзных осадков ожидается в Петербурге 27 декабря. Об этом в Facebook сообщил специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня город окажется между циклонами «Грета» и «Белла». «Метеорологические условия в Северной столице будет определять небольшой, промежуточный гребень высокого атмосферного давления», — уточнил Леус.

Температура воздуха составит -5 градусов, в Ленобласти будет холоднее, в восточных районах ожидаются морозы до -12 градусов. «Такие значения близки к климатической норме последних дней декабря», — прокомментировал синоптик.

Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний