Мороз крепчает. Петербург окружили циклоны «Грета» и «Белла»

Облачная погода с прояснениями без серьёзных осадков ожидается в Петербурге 27 декабря. Об этом в Facebook сообщил специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня город окажется между циклонами «Грета» и «Белла». «Метеорологические условия в Северной столице будет определять небольшой, промежуточный гребень высокого атмосферного давления», — уточнил Леус.
Температура воздуха составит -5 градусов, в Ленобласти будет холоднее, в восточных районах ожидаются морозы до -12 градусов. «Такие значения близки к климатической норме последних дней декабря», — прокомментировал синоптик.
Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.