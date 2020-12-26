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Город засыпают крупной солью. Смольный готов видеть гранулы до 1 см

Читатели и корреспонденты «Фонтанки» наблюдают на дорогах Петербурга крупные гранулы противогололедных материалов. Чиновники дали указание усилить контроль.

Фото крупных кусков соли, а также сметенных к стенам зданий остатков песко-соляной смеси читатели присылают в редакцию с начала противогололедной обработки улиц.

Фото: Кирилл Панченко
Фото: Кирилл Панченко
Фото: Николай Кудин
Фото: Николай Кудин
Фото: Николай Кудин

Как сообщили в комитете по благоустройству, самыми эффективными и экологичными средствами борьбы со скользкостью являются солевые растворы и песко-соляные смеси. Также в минимальных количествах может применяться чистая соль. «Белая соль хорошо видна на темном асфальте или даже в составе песко-соляной смеси. Именно ее и замечают горожане на улицах Петербурга, — говорят в пресс-службе. — Иногда соль, которая используется дорожниками, может иметь гранулы крупного размера. Согласно отраслевым дорожным нормам допускается наличие в используемой соли крупных гранул до 1 см, но не более 10% от общего объема».

По словам чиновников, председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин дал распоряжение директорам дорожных предприятий, которые участвуют в уборке городских улиц, не допускать излишнего употребления противогололедных материалов, а также усилить контроль за расходом соли.

Ранее на улицах были замечены песчаные залежи, комблаг сослался на человеческий фактор. Тротуары обрабатывают с помощью специальных тележек с противогололедными материалами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Rosso
Тут как в известной шутке. Чтобы попки были сухими и чистыми, их нужно сушить и чистить. А не памперс.
Rosso
Владимир Рублевский был первым чиновником в СПб, котрому жители по своей инициативе объявили благодарность! За белую, чистую зиму без соли. За весну с чистыми легкими, за газоны, которые не умерли за сезон от реагентов. И после этого нам пытаются рассказать, что соляные смеси-самый экологичный способ?
ViGilant
этот идиотизм, видимо, никогда не прекратится
переезжайте со своими собаками за город, причём подальше - там эту дрянь на дороги не сыпят
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