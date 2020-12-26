Читатели и корреспонденты «Фонтанки» наблюдают на дорогах Петербурга крупные гранулы противогололедных материалов. Чиновники дали указание усилить контроль.
Фото крупных кусков соли, а также сметенных к стенам зданий остатков песко-соляной смеси читатели присылают в редакцию с начала противогололедной обработки улиц.
Как сообщили в комитете по благоустройству, самыми эффективными и экологичными средствами борьбы со скользкостью являются солевые растворы и песко-соляные смеси. Также в минимальных количествах может применяться чистая соль. «Белая соль хорошо видна на темном асфальте или даже в составе песко-соляной смеси. Именно ее и замечают горожане на улицах Петербурга, — говорят в пресс-службе. — Иногда соль, которая используется дорожниками, может иметь гранулы крупного размера. Согласно отраслевым дорожным нормам допускается наличие в используемой соли крупных гранул до 1 см, но не более 10% от общего объема».
По словам чиновников, председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин дал распоряжение директорам дорожных предприятий, которые участвуют в уборке городских улиц, не допускать излишнего употребления противогололедных материалов, а также усилить контроль за расходом соли.
Ранее на улицах были замечены песчаные залежи, комблаг сослался на человеческий фактор. Тротуары обрабатывают с помощью специальных тележек с противогололедными материалами.