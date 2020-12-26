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Глава центра Гамалеи поддержал идею о «ковидных паспортах»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург согласился с предложением ввести паспорта для людей, имеющих иммунитет к коронавирусу.

«Совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом», — сказал он 25 декабря в эфире телеканала «Россия 24»

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности использовать данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19 для создания электронных паспортов вакцинации.

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Комментарии (14)

Менделей Дмитриев
По поводу "полностью защищен" меня терзают смутные сомнения. Про остальное не буду, ибо не сторонник конспирологических теорий.
Савва Морозов
вообще-то, давно придуман прививочный сертификат. но, если очень хочется - ставьте шамп в паспорт, как группу крови.
an_observer
Ага, а потом поделят людей на 2 типа и тех, кто откажется от вакцинации поразят в правах и сделают фактически людьми второго сорта. Это путь к фашизму.
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