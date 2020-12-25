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Московским школьникам после каникул могут отменить удалёнку

Минпросвещения РФ и департамент образования Москвы договорились, что, если эпидемиологическая ситуация позволит, 6–11 классы начнут учиться очно после зимних каникул, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В Москве 1–5-классы учатся в очном формате, и мы говорили с коллегами из департамента образования Москвы, из министерства, что если ситуация позволит, определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, то и в Москве после зимних каникул 6–11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», — заявил Кравцов 25 декабря в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

Он отметил, что только 2% школ в РФ находится на карантине, остальные, особенно начальные школы страны, открыты, если они и закрываются, то точечно, в связи с эпидемиологической ситуацией.

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