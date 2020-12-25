Петербург смог развернуть большую часть из 70 пунктов вакцинации. Но на «Фармбазе» вакцины больше не осталось

Петербуржцев, получивших прививку от коронавируса, уже больше трех тысяч человек. Но не все из обещанных 70 пунктов вакцинации удалось открыть к 25 декабря. Нет и новостей о первой крупной поставке вакцины в 100 тысяч доз, следует из отчета межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.
«Всего в городе привито 3028 человек, из них завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека, — сообщили в совете 25 декабря. — С сегодняшнего дня количество работающих пунктов вакцинации увеличивается до 62, пункты вакцинации заработали во всех районах города. Вся поступившая в город вакцина — 7592 дозы — распределена с «Фармбазы Санкт-Петербурга» по поликлиникам».
Ранее комздрав анонсировал прибытие 100 тысяч доз «Спутник V» в Петербург к концу года. Но за шесть дней до Нового года в отчете сообщается, что «в ближайшие дни в город должно поступить около 5000 доз вакцины».
Губернатор Александр Беглов говорил, что попросил у Минздрава 300 тысяч доз вакцины. Через несколько дней появилось сообщение, что партию ровно в таком объеме отправили из Москвы в Аргентину.
Как уточнили в комздраве, пока в Петербурге прививают группы риска: медработников, педагогов, соцработников и сотрудников МВД, они получают направление на вакцинацию через учреждения, где работают. Категории вакцинируемых будут постепенно расширяться. Вакцинация будет продолжена во время новогодних каникул.