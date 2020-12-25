Петербург смог развернуть большую часть из 70 пунктов вакцинации. Но на «Фармбазе» вакцины больше не осталось

Петербуржцев, получивших прививку от коронавируса, уже больше трех тысяч человек. Но не все из обещанных 70 пунктов вакцинации удалось открыть к 25 декабря. Нет и новостей о первой крупной поставке вакцины в 100 тысяч доз, следует из отчета межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.



«Всего в городе привито 3028 человек, из них завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека, — сообщили в совете 25 декабря. — С сегодняшнего дня количество работающих пунктов вакцинации увеличивается до 62, пункты вакцинации заработали во всех районах города. Вся поступившая в город вакцина — 7592 дозы — распределена с «Фармбазы Санкт-Петербурга» по поликлиникам».

