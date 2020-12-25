Санкт-Петербург досрочно выполнил годовую норму дождя и снега, сообщает 25 декабря ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.
Среднегодовой показатель в 639 мм был достигнут 21 декабря, а к сегодняшнему дню осадков уже 648 мм. «Следует сказать, что это довольно обычный показатель (102% от нормы), так как годовая норма осадков составляет 637 мм. Эти значения далеки от рекордов, например, в 1853 году было всего 308 мм влаги, а не так давно, в 2016 году, было существенно больше — 865 мм осадков», — отмечает в Facebook Леус. По его оценкам, до конца года в Петербурге выпадет ещё около 5–8 мм осадков.
Сильный снегопад Петербургу обещают уже завтра. Жилищный комитет со ссылкой на ФГБУ «СЗ УГМС» сообщил, что готовится убирать слой снега в 4–7 см, а местами до 9 см.