Погода всё больше становится новогодней. В субботу, 26 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается снег, в Ленинградской области ночью сильный. На дорогах гололедица, снежные накаты. Об этом предупреждают ГУ МЧС по городу и области со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Заметно похолодает. Температура воздуха в течение суток составит в городе минус 3–5 градусов, а по области до минус 8, а в ночь на воскресенье — минус 13–18 градусов.

27 декабря на территории Ленобласти ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах гололедица.