Погода всё больше становится новогодней. В субботу, 26 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается снег, в Ленинградской области ночью сильный. На дорогах гололедица, снежные накаты. Об этом предупреждают ГУ МЧС по городу и области со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Заметно похолодает. Температура воздуха в течение суток составит в городе минус 3–5 градусов, а по области до минус 8, а в ночь на воскресенье — минус 13–18 градусов.
27 декабря на территории Ленобласти ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах гололедица.
Жилищный комитет Петербурга уже увеличил количество дворников до 7527 человек в связи со снегопадом, который, по его данным, насыплет слой 4–7 сантиметров, а местами до 9 сантиметров.
«Администрациям районов поручено организовать работы по превентивной обработке внутриквартальных территорий противогололёдными материалами. При очистке территорий в первую очередь обращать внимание на подходы к парадным многоквартирных домов, социально значимым объектам и местам накопления твердых коммунальных отходов, в дальнейшем приступить к зачистке остальной внутриквартальной территории», — отчитывается комитет. Работают 436 единиц уборочной техники, 157 средств малой механизации. За сутки было израсходовано 260,67 тонны противогололедных материалов.