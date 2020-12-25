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Тесты на коронавирус от туристов в Карелии требовать не будут. Парфенчиков уточнил свое распоряжение

Глава Карелии Артур Парфенчиков 25 декабря уточнил новые требования для въезда в регион. Ранее на своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что все гости будут обязаны предъявлять отрицательные тесты на коронавирус.

«Уточняю требования к прибывающим в Карелию. Для туристов ничего не изменилось. Гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своем приезде по телефону <...> Гражданам, прибывающим в Карелию в служебные командировки, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста, полученным не позднее, чем за два дня до прибытия в республику», — говорится в новом посте Парфенчикова. Старая запись уже удалена.

Напомним, ранее Российский союз туриндустрии зафиксировал, что из-за введенных в Петербурге новогодних ограничений россияне начали активно бронировать поездки в Калининград и Карелию.

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Комментарии (1)

264734381
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Заранее большое человеческое спасибо...
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