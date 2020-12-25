Тесты на коронавирус от туристов в Карелии требовать не будут. Парфенчиков уточнил свое распоряжение

Глава Карелии Артур Парфенчиков 25 декабря уточнил новые требования для въезда в регион. Ранее на своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что все гости будут обязаны предъявлять отрицательные тесты на коронавирус.

«Уточняю требования к прибывающим в Карелию. Для туристов ничего не изменилось. Гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своем приезде по телефону <...> Гражданам, прибывающим в Карелию в служебные командировки, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста, полученным не позднее, чем за два дня до прибытия в республику», — говорится в новом посте Парфенчикова. Старая запись уже удалена.

