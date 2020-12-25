Не забудь прополоскать. Как утренняя процедура стала нужной мерой в пандемию

Как сообщили в компании Unilever, тестирование рецептуры ополаскивателя для полости рта завершилось в декабре. Итог можно назвать успешным: научные сотрудники российского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»* подтвердили, что ингредиент СРС (Cetylpyridinium Chloride — цетилпиридиния хлорид) в составе подавляет штамм коронавируса SARS-CoV-2** на 99,99% уже через 30 секунд — рекомендованное время применения ополаскивателя.

«Несмотря на то, что ополаскиватель для полости рта не является лекарственным средством, и на текущий момент мы не обладаем прямыми доказательствами, что он может предотвращать передачу штамма коронавируса, результаты последних исследований рецептуры ополаскивателя «Лесной бальзам» с цетилпиридиния хлоридом очень многообещающие, — сообщила Гульнара Ахметова, кандидат химических наук, руководитель отдела исследований и разработок категории косметической продукции Unilever в России, Украине и Белоруссии. — И, учитывая вторую волну пандемии, мы считаем важным поделиться ими, чтобы общественность была осведомлена о потенциальных возможностях ополаскивателей для полости рта, содержащих CPC, наряду с другими мерами гигиены».



Штамм вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, распространяется воздушно-капельным путем. Он передается при кашле и чихании, даже если болезнь протекает бессимптомно***. Результаты проведенных в России и США исследований позволяют предположить: использование ополаскивателя с антимикробным компонентом потенциально может стать ценным дополнением к повседневным мерам защиты — мытью рук, соблюдению физической дистанции и ношению маски.

