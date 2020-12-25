В Петербурге официально началось производство вакцины от коронавируса «Спутник V»

Александр Беглов поблагодарил премьер-министра, членов правительства, руководителя Роспотребнадзора за внимание к Петербургу и поддержку города со стороны федерального центра.

«Наша задача сейчас — масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить все регионы нашей страны», — сказал Мишустин.

В Петербурге начался промышленный выпуск вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Ее производят на заводе компании «Биокад».

21 сентября 2020 года было подписано соглашение между ЗАО «Биокад» и ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России о промышленном выпуске вакцины «Гам-КОВИД-Вак». До настоящего времени шла доработка технологии производства обоих компонентов вакцины, состоялся первый пробный выпуск.

Первый миллион доз вакцины от коронавируса «Спутник V» «Биокад» планирует выпустить уже в декабре. Сколько из них поступит в Петербург, не сообщалось. Ранее фармкомпания собиралась производить и другую вакцину — «ЭпиВакКорона», созданную новосибирским «Вектором», а также вела собственные разработки.

По словам Михаила Мишустина, в российские регионы отгружено уже 310 тысяч доз «Спутника V».

Ранее сообщалось, что в Петербург привезли 5500 доз, а до конца года ожидается поставка в объеме 100 тысяч доз.