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В Петербурге официально началось производство вакцины от коронавируса «Спутник V»

В Петербурге начался промышленный выпуск вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Ее производят на заводе компании «Биокад».

Церемонию официального открытия 25 декабря посетили председатель правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Наша задача сейчас — масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить все регионы нашей страны», — сказал Мишустин.

Александр Беглов поблагодарил премьер-министра, членов правительства, руководителя Роспотребнадзора за внимание к Петербургу и поддержку города со стороны федерального центра.

21 сентября 2020 года было подписано соглашение между ЗАО «Биокад» и ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России о промышленном выпуске вакцины «Гам-КОВИД-Вак». До настоящего времени шла доработка технологии производства обоих компонентов вакцины, состоялся первый пробный выпуск.

Первый миллион доз вакцины от коронавируса «Спутник V» «Биокад» планирует выпустить уже в декабре. Сколько из них поступит в Петербург, не сообщалось. Ранее фармкомпания собиралась производить и другую вакцину — «ЭпиВакКорона», созданную новосибирским «Вектором», а также вела собственные разработки.

По словам Михаила Мишустина, в российские регионы отгружено уже 310 тысяч доз «Спутника V».

Ранее сообщалось, что в Петербург привезли 5500 доз, а до конца года ожидается поставка в объеме 100 тысяч доз.

ЗАО «БИОКАД» — одна из крупнейших российских биотехнологических компаний, основанная в 2001 году. Она объединяет научно-исследовательские центры, фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований. В компании работает более 2600 человек, из которых около 800 — ученые и исследователи.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

rybalka
Что-то мало яду в материале. Где замеченные недостатки и ужасы? Где они???
Sibir_5e4d67bbb7aea
судя по вопросам в анкете, вакцинированию подлежат только "кандидаты в космонавты" с железным здоровьем... или в приказном порядке...
nuga
По стат данным переболело где то 2,9 млн россиян,умерло тысяч 60 ,а прививать собрались здоровых людей 70 млн по словам Гинзбурга.Не сходится дебет с кредитом.Больше паника и раздувание,а на деле 1,9% всего протестированных,из них умерших и того меньше.За это время можно было научится лечить Ковид с первого дня,сделав процесс рутиной.
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