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Мишустин: в российские регионы отгружено 310 тысяч доз вакцины от коронавируса, в январе-феврале поступит 6,5 млн доз

Вакцина «Спутник V» появилась во всех регионах России, отгружено более 310 тысяч доз. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 декабря в ходе визита на завод «Биокад» в Петербурге. По его словам, необходимая инфраструктура для приемки на местах уже выстроена. Организовано 1200 пунктов, где можно сделать прививку.

Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»

В январе-феврале 2021 года 6,5 млн доз поступят в медицинские учреждения. «Планы перевыполняются, и это очень нас радует», — сказал премьер. Сколько из них поступит в Петербург, Михаил Мишустин не уточнил.

«Спутник V» выпускается на 4 площадках, 5-я готовится к регистрации. Один из заводов — петербургский «Биокад». Также в России запущено производство второй вакцины — «ЭпиВакКорона». 7 тысяч доз этой вакцины уже поставлены, 14 тысяч поступят до конца года. К февралю в медицинские организации привезут свыше 50 тысяч доз «ЭпиВакКороны».

Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру»

По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, в Петербурге на 24 декабря привился от коронавируса 2171 человек. В городе открыты 36 пунктов вакцинации, до Нового года их должно стать 70.

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