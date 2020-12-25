Вакцина «Спутник V» появилась во всех регионах России, отгружено более 310 тысяч доз. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 декабря в ходе визита на завод «Биокад» в Петербурге. По его словам, необходимая инфраструктура для приемки на местах уже выстроена. Организовано 1200 пунктов, где можно сделать прививку.
В январе-феврале 2021 года 6,5 млн доз поступят в медицинские учреждения. «Планы перевыполняются, и это очень нас радует», — сказал премьер. Сколько из них поступит в Петербург, Михаил Мишустин не уточнил.
«Спутник V» выпускается на 4 площадках, 5-я готовится к регистрации. Один из заводов — петербургский «Биокад». Также в России запущено производство второй вакцины — «ЭпиВакКорона». 7 тысяч доз этой вакцины уже поставлены, 14 тысяч поступят до конца года. К февралю в медицинские организации привезут свыше 50 тысяч доз «ЭпиВакКороны».