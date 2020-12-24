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В Петербурге вакцинировали от коронавируса более двух тысяч человек. Открыты еще три прививочных пункта

Кампанию по вакцинации в Петербурге прошли более 2000 человек. Продолжают открываться новые прививочные пункты. Но до обещанных 70 штук еще далеко.

«За вчерашние сутки в Петербурге вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 626 человек. Всего привито 2171 человек. В городе продолжается вакцинация медицинских работников, педагогов, социальных работников и сотрудников МВД. Для них с сегодняшнего дня работают 36 пунктов вакцинации (вчера было 33. — Прим. ред.)», — сообщил 24 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Также там рассказали, что набирает обороты услуга коронавирусного такси, которое возит петербуржцев с подозрением на коронавирус в центры компьютерной томографии и обратно. Ежесуточно уже регистрируется более 600 таких поездок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

260618801
Уже переболело приблизительно 40% населения СПб. До лета переболеет ещё 40%, и вакцинация уже не понадобится. Но всё равно будут орать на каждом углу о самой эффективной вакцине.
DmitrySpb79
Новость конечно хорошая, но простой расчет на калькуляторе показывает, что даже если все эти 70 пунктов будут прививать в сумме 2000 человек в день, от для вакцинации 3 млн человек понадобится 3000000/2000 = 1500 дней, или 4 года.
DrNixon
могу подтвердить медработников вакцинируют. спокойно, без принудительности и без лишнего ажиотажа. пока организовано всё хорошо.
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