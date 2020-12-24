В Петербурге вакцинировали от коронавируса более двух тысяч человек. Открыты еще три прививочных пункта

Кампанию по вакцинации в Петербурге прошли более 2000 человек. Продолжают открываться новые прививочные пункты. Но до обещанных 70 штук еще далеко.



«За вчерашние сутки в Петербурге вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 626 человек. Всего привито 2171 человек. В городе продолжается вакцинация медицинских работников, педагогов, социальных работников и сотрудников МВД. Для них с сегодняшнего дня работают 36 пунктов вакцинации (вчера было 33. — Прим. ред.)», — сообщил 24 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

