Сенаторы отклонили поправки в закон о необоснованном возбуждении уголовных дел по «статье Голунова»

Совет Федерации отклонил поправки в законопроект, уточняющий порядок возбуждения уголовных дел по статье 228.1 УК РФ о незаконном обороте наркотиков. В прошлом году по этой статье было возбуждено дело в отношении журналиста-расследователя Ивана Голунова.



Как сообщает «Интерфакс» 25 декабря, сенаторы предложили скорректировать документ в согласовательной комиссии. При этом накануне отклонить поправки рекомендовал профильный комитет СФ РФ по конституционному законодательству и госстроительству.



Законопроект устанавливает, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК, не могут быть возбуждены при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам. Для этого он вносит изменения в статью 146 (возбуждение уголовного дела публичного обвинения) Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

