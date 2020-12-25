Сенаторы отклонили поправки в закон о необоснованном возбуждении уголовных дел по «статье Голунова»

Совет Федерации отклонил поправки в законопроект, уточняющий порядок возбуждения уголовных дел по статье 228.1 УК РФ о незаконном обороте наркотиков. В прошлом году по этой статье было возбуждено дело в отношении журналиста-расследователя Ивана Голунова.
Как сообщает «Интерфакс» 25 декабря, сенаторы предложили скорректировать документ в согласовательной комиссии. При этом накануне отклонить поправки рекомендовал профильный комитет СФ РФ по конституционному законодательству и госстроительству.
Законопроект устанавливает, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК, не могут быть возбуждены при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам. Для этого он вносит изменения в статью 146 (возбуждение уголовного дела публичного обвинения) Уголовно-процессуального кодекса (УПК).
В пояснительной записке к нему говорится, что «при внесении предлагаемых изменений в УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях по фактам незаконного сбыта наркотиков неустановленными лицами станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование».
Правительство внесло его в Госдуму через год после резонансного задержания журналиста Ивана Голунова в центре Москвы. Тогда было объявлено, что у него нашли наркотики, и возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещённых веществ. При этом сам расследователь утверждал, что их ему подбросили, и связал случившееся со своей профессиональной деятельностью. Впрочем, позже сам Голунов говорил, что подтверждения версия не получила. Его задержание вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили его коллеги, а также другие публичные люди. В ходе расследования было установлено, что он никак не связан с наркотиками.
Голунова отпустили, а материалы дела передали в СКР. Судебный процесс над бывшими полицейскими, которые его задерживали, начался в середине декабря этого года. Следующее заседание назначено на 12 января.