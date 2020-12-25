FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В массовом ДТП с грузовиками на КАД пострадал ребёнок. Растёт затор

Серьёзное ДТП на КАД собирает многокилометровую пробку.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 декабря около 12:30 на 45-м километре КАД, у пересечения с Колтушским шоссе, на внешнем кольце столкнулись попутные транспортные средства: две грузовые и две легковые машины. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе ребёнок.

Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, отмечают в Упрдоре. Затор, по данным учреждения на 13:20, достиг 5 километров. В 13:03 «Яндекс.Пробки» зафиксировали 9-километровую пробку на внешнем кольце от реки Оккервиль до Рябовского шоссе, в которой можно потерять 51 минуту, что на 43 минуты больше обычного.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что там развернуло длинномер, на обочине «Мазда». На подъезде к «замесу» столкнулись ещё один грузовик и легковой автомобиль.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний