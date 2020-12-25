Серьёзное ДТП на КАД собирает многокилометровую пробку.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 декабря около 12:30 на 45-м километре КАД, у пересечения с Колтушским шоссе, на внешнем кольце столкнулись попутные транспортные средства: две грузовые и две легковые машины. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе ребёнок.

Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, отмечают в Упрдоре. Затор, по данным учреждения на 13:20, достиг 5 километров. В 13:03 «Яндекс.Пробки» зафиксировали 9-километровую пробку на внешнем кольце от реки Оккервиль до Рябовского шоссе, в которой можно потерять 51 минуту, что на 43 минуты больше обычного.