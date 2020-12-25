Песков об отчете клиники «Шарите» о лечении Навального: Не читаем медицинские журналы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали отчет берлинской клиники «Шарите» о лечении Навального, но уверил, что в России ждут ответа на запрос об информации.



Так, «МК» 25 декабря приводит слова Пескова о том, что в Кремле не читают медицинские журналы:



«Это профессиональное издание, которое читают медики, а мы таковыми не являемся», — цитирует издание ответ пресс-секретаря президента на вопрос, являются ли доводы медиков, приведённые в авторитетном журнале «Лансет», где, в частности, публиковались данные об исследованиях российской вакцины, достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

