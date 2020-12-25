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Песков об отчете клиники «Шарите» о лечении Навального: Не читаем медицинские журналы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали отчет берлинской клиники «Шарите» о лечении Навального, но уверил, что в России ждут ответа на запрос об информации.

Так, «МК» 25 декабря приводит слова Пескова о том, что в Кремле не читают медицинские журналы:

«Это профессиональное издание, которое читают медики, а мы таковыми не являемся», — цитирует издание ответ пресс-секретаря президента на вопрос, являются ли доводы медиков, приведённые в авторитетном журнале «Лансет», где, в частности, публиковались данные об исследованиях российской вакцины, достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

Песков в очередной раз посетовал, что Россия не получила ответа от партнеров из Германии, Швеции, Франции, а также в ОЗХО с подтверждением данных об отравлении Навального.

Отчёт о течении болезни российского оппозиционера Алексея Навального, как писала «Фонтанка», медики берлинской клиники опубликовали в научном журнале The Lancet. В статье представлены симптомы, действие антидота и общая клиническая картина.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (11)

читают, ещё как,наверное каждую букву через лупу!!!
Maxic_84
Совсем уже внаглую включает дурака. А потом скажет что грамоте иностранной не обучены и толмач им потребен.
mjaroslav
Мне кажется, Песков имеет ввиду, что не получен официальный ответ на их дипломатический запрос. Типа, СК написал официальную заяву дипломатам в Германии, типа, предоставьте информацию по лечению и анализам. И то, что эта информацию "Шарите" опубликовала по собственной инициативе в международном медицинском журнале, ничего не значит. Т.к. это не является официальным ответом на запрос. Им же что нужно? Нужно, чтобы был запрос-ответ-запрос-ответ, входящие номера, исходящие номера корреспонденции, туда-сюда... Чтобы создавался дипломатический прецедент с чёткими официальными документами. А фактическая информация - уже не важна...
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