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В Петербурге наказали приятелей, которые бегали по машинам и ломали липы в Красном Селе

В Петербурге наказали двоих приятелей, которые учинили погром в Красном Селе. О последствиях осеннего обострения, которое настигло их в прошлом году, сообщает городская прокуратура 25 декабря.

Как пишет ведомство, в начале сентября 2019 года петербуржцы Ельмеев и Саратовцев избрали весьма странный способ убить свободное время. Сначала один из них решил пробежаться по двум автомобилям, припаркованным на Театральной улице. Владельцам машин был причинён ущерб в размере 80 тысяч рублей. Затем уже оба приятеля отправились на проспект Ленина, где поломали мелколистные липы на 144 тысячи рублей. Всего от их рук погибли восемь деревьев.

В отношении горожан были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное повреждение имущества» и «Повреждение до степени прекращения роста деревьев».

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение, после чего суд назначил им наказание: Ельмееву — два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Саратовцеву — один год условно с испытательным сроком в два года. С них также взыскали деньги за ущерб, который своими проделками они нанесли окружающей среде.

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Комментарии (4)

Mash
На лесоповал обоих на 3 года... обернут свои навыки в профессию хоть.
Modest_5e4ce41f7533b
Им еще повезло, что не запрыгнули на авто какого-нибудь местного авторитета.
magellan
А за автомобили взыскали?
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