В Петербурге наказали приятелей, которые бегали по машинам и ломали липы в Красном Селе

В Петербурге наказали двоих приятелей, которые учинили погром в Красном Селе. О последствиях осеннего обострения, которое настигло их в прошлом году, сообщает городская прокуратура 25 декабря.
Как пишет ведомство, в начале сентября 2019 года петербуржцы Ельмеев и Саратовцев избрали весьма странный способ убить свободное время. Сначала один из них решил пробежаться по двум автомобилям, припаркованным на Театральной улице. Владельцам машин был причинён ущерб в размере 80 тысяч рублей. Затем уже оба приятеля отправились на проспект Ленина, где поломали мелколистные липы на 144 тысячи рублей. Всего от их рук погибли восемь деревьев.
В отношении горожан были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное повреждение имущества» и «Повреждение до степени прекращения роста деревьев».
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение, после чего суд назначил им наказание: Ельмееву — два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Саратовцеву — один год условно с испытательным сроком в два года. С них также взыскали деньги за ущерб, который своими проделками они нанесли окружающей среде.