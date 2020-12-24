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Дочь Дмитрия Пескова стала ресторатором. В планах бренда — украинское бистро LeBorsch и итальянская кухня для элиты

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова стала совладелицей ресторанного бизнеса. Бренд открывает три ресторана высокой кухни и три точки быстрого питания в московском развлекательном центре «Остров мечты».

Об этом 24 декабря сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на данные «СПАРК»: Елизавета Пескова стала обладателем 10% ООО «Сеть столичных бистро». Компания ведёт деятельность под брендом Restada Group и планирует развивать итальянские рестораны eKere и Da Giovani, узбекский Dastarhan и украинский LeBorsch.

На сайте Restada, отмечают «Открытые медиа», говорится о шести проектах компании, три из которых — рестораны высокой кухни. При этом приводятся названия и описания только четырёх из них. Это итальянские eKere и Da Giovani, узбекский Dastarhan и украинский LeBorsch. Элитный ресторан eKere под управлением итальянского шеф-повара будет специализироваться на традиционной неаполитанской кухне. Заведение ориентировано на премиум сегмент и VIP-обслуживание, сказано на сайте Reastada. Украинский LeBorsch предложит посетителям блюда по рецептам из «глухих деревней Украины» в сочетании с современными модными тенденциями, а в DaGiovanni будут готовить неаполитанскую пиццу из итальянской муки в дровяной печи.

Также издание напоминает, что это не первый бизнес 22-летней Песковой. Ранее она зарегистрировала новую компанию «Лиза и Саша» (по пошиву одежды), а в апреле купила фирму «Сперанса ДС», которая сотрудничает с с мэрией Москвы и продвигает туристический бренд Visit Moscow.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

igorsaltikoff
Ну Новичком не получилось, так Лизкиным Борщом отравить попробуем.))) Ну честно, дитятко же не виновато, что родаки ещё не просекли, чем дело пахнет, когда даже в Беларуси полыхнуло бензинчиком тушить не получается. Какой, блин, Борщ, беги Лизка, беги, готовь там плацдарм для Усатого, пока гонки на выживание прислужников Вечных Сенаторов не стали в РФ любимым развлечением народа.)))
Swift_
глухих деревНЕЙ Украины ?))) ..... так и написано ?))))
onotolich
Даю намётку на бренд - ShaurLisa. Пользуйся, не благодари.
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