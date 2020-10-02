Мэрия Москвы дала на продвижение проекта дочери Пескова о столице 16,5 млн рублей

Как пишет издание, информация о соответствующей закупке размещена на сайте некоммерческой организации «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», подконтрольной столичному правительству.

«Муви Парк» заключила со структурой столичной мэрии контракт на 16,5 миллиона рублей на продвижение проекта для социальных сетей под названием Visit Moscow, который разработала арт-директор этой компании, дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова. Об этом 2 октября сообщают «Открытые медиа».

По словам владельца компании «Муви Парк» Федора Балвановича, Пескова сотрудничает с компанией в качестве арт-директора. «Елизавета Пескова — наш арт-директор. Это ее проект изначально, она его придумала, он шел давно. Мы полностью получаем "арт-дирекшн" от нее — в каком направлении делать ролики. Ее роль — контроль того направления, куда мы идем, что мы делаем в плане контента и "визуала"», — рассказал Балванович.

Согласно условиям контракта, который, как он уточнил, был заключен в сентябре, компании предстоит разработать стратегию реализации проекта в соцсетях, подготовить контент-план, взять на себя производство контента и продвижение страницы в социальных сетях.

Visit Moscow — это проект, рассказывающий о российской столице на английском языке в Сети. По информации издания, одноименный товарный знак намерена регистрировать не «Муви Парк», а «Сперанса ДС», которая принадлежит Песковой. Заявку компания подала в Роспатент в июне 2020 года.