Канал «Санкт-Петербург» возглавил попавший под санкции медиаменеджер, выходец из структур Пригожина

Совет директоров АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» назначил гендиректором телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича. Об этом «Фонтанке» 24 декабря сообщил вице-губернатор Александр Бельский.



По его словам, за Малькевича проголосовали единогласно. Контракт с ним заключен на два года. Бельский также добавил, что политика телеканала, если и будет меняться, то уже не в этом году.



Отметим, что Александр Малькевич — выходец из структур Евгения Пригожина, член Общественной палаты, в прошлом руководитель сайта USA Really (дочерний проект Федерального агентства новостей), попавший под американские санкции из-за подозрений о вмешательстве в политические процессы в США.

