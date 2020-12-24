Канал «Санкт-Петербург» возглавил попавший под санкции медиаменеджер, выходец из структур Пригожина

Совет директоров АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» назначил гендиректором телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича. Об этом «Фонтанке» 24 декабря сообщил вице-губернатор Александр Бельский.
По его словам, за Малькевича проголосовали единогласно. Контракт с ним заключен на два года. Бельский также добавил, что политика телеканала, если и будет меняться, то уже не в этом году.
Отметим, что Александр Малькевич — выходец из структур Евгения Пригожина, член Общественной палаты, в прошлом руководитель сайта USA Really (дочерний проект Федерального агентства новостей), попавший под американские санкции из-за подозрений о вмешательстве в политические процессы в США.
Осенью 2020 года издание «Медуза» сообщало о намерениях бизнесмена Евгения Пригожина участвовать в выборах в Государственную думу, а также при сотрудничестве с партией «Родина» поддержать и других кандидатов, в статье упоминался и финалист конкурса «Лидеры России» Александр Малькевич. Журналистам «Медузы» он говорил, что не исключает выдвижения в Госдуму. В беседе с «Фонтанкой» за неделю до назначения на телеканал «Санкт-Петербург» он сообщил, что не видит смысла идти в Госдуму.
Отметим, что бюджет принадлежащего городу телеканала на 2021 год составил больше миллиарда рублей. В штате городского агентства телевещания — более 600 человек.