Полиция Петербурга подвела итоги борьбы с пьянством за рулем в 2020 году. За год инспекторы ГИБДД поймали почти 12 тысяч автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Как сообщает 24 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дорожная полиция в 2020 году привлекла к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ — за вождение в пьяном виде — около 8 тысяч водителей. Еще 3,5 тысячи человек привлекли за отказ пройти медосвидетельствование.
Полицейские дознаватели возбудили более 650 уголовных дел за повторное вождение в пьяном виде (статья 264.1 УК РФ). Из них 596 дел уже направлены в суд. Кроме того, по указанию руководства полицейского главка, за теми, кто попадался за рулем два и более раза, будет установлен постоянный контроль по месту проживания. Этим будут заниматься участковые.
За год в Петербурге по вине пьяных водителей произошло 839 ДТП, в том числе 40 наездов на пешеходов. В них погибли 40 человек и еще 340 человек пострадали. Следователи по фактам «пьяных» аварий, повлекших тяжкие последствия или гибель людей, возбудили 33 уголовных дела по статье 264 УК РФ.
«В 2021 году полицией Петербурга запланировано применение новых алгоритмов работы с реализацией высокотехнологичных решений, которые позволят повысить эффективность выявления пьяных водителей, в том числе постфактум», — добавляют в МВД.