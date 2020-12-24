Полиция Петербурга подвела итоги борьбы с пьянством за рулем в 2020 году. За год инспекторы ГИБДД поймали почти 12 тысяч автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Как сообщает 24 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дорожная полиция в 2020 году привлекла к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ — за вождение в пьяном виде — около 8 тысяч водителей. Еще 3,5 тысячи человек привлекли за отказ пройти медосвидетельствование.