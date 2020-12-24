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У пенсионерки из Понтонного пропали рубли, а у жителя проспекта Сизова — доллары. Под подозрением — внук и шурин

Петербургские полицейские с разницей в час выслушали истории двоих горожан, которых обманули и обокрали родственники. В первом случае пенсионерка указала на внука, во втором — шурин заявителя признался в содеянном сам.

Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне в полицию обратилась 80-летняя жительница посёлка Понтонный. Она рассказала, что с июня по декабрь этого года её 22-летний внук, живущий по соседству, пользовался принадлежащей ей банковской картой. За указанный период он перевёл на свой счёт порядка 430 тысяч рублей и потратил их на свои нужды. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Чуть позже в полицию поступило заявление о квартирной краже от 38-летнего жителя проспекта Сизова. По его словам, он отсутствовал дома в период с конца сентября по конец декабря, а когда вернулся, обнаружил пропажу более 22 тысяч долларов. Наутро в тот же отдел пришёл 29-летний брат жены заявителя, который признался, что взял эти деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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