Вечером 23 декабря было включено новое световое оформление Дворцового моста под кодовым названием «северное сияние». Фотограф «Фонтанки» прогулялся до Невы и посмотрел на композицию.
Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал ранее, что подобный инновационный проект в стране был реализован впервые, всё для нашего праздничного настроения. При разработке композиции учитывались все особенности Дворцового моста.
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
По проекту световое оформление занимает пространство площадью 6 500 квадратных метров. Осветительные конструкции установлены на высоте 12 метров. Использовано 300 светодиодных элементов общей длиной более полукилометра, а также 40 поперечных тросов. Для управления тремя тысячами пикселей светового поля была разработана специальная система.