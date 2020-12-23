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Над Дворцовым мостом вспыхнуло пиксельное «северное сияние», за которым не нужно охотиться

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Вечером 23 декабря было включено новое световое оформление Дворцового моста под кодовым названием «северное сияние». Фотограф «Фонтанки» прогулялся до Невы и посмотрел на композицию.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал ранее, что подобный инновационный проект в стране был реализован впервые, всё для нашего праздничного настроения. При разработке композиции учитывались все особенности Дворцового моста.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

По проекту световое оформление занимает пространство площадью 6 500 квадратных метров. Осветительные конструкции установлены на высоте 12 метров. Использовано 300 светодиодных элементов общей длиной более полукилометра, а также 40 поперечных тросов. Для управления тремя тысячами пикселей светового поля была разработана специальная система.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

264729101
фиолетовое говно
USSR_forever
лучше расскажите про то, сколько денег попили на это убожество...
Swift_
..... с ротондами на порядок красивее было и соответствовало окружающей архитектуре ..... у кого там так руки чесались распилить очередной бюджет на это убожество ?
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