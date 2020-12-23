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Объекты культурного наследия предложили отдавать частным школам. Примером послужил Петербург

Совет Федерации разработал законопроект о передаче объектов культурного наследия в безвозмездное пользование частным учреждениям, которые работают в сфере образования и культуры. Как 23 декабря пишет ТАСС, авторами инициативы стали председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Позитивным примером в документе называют передачу исторического здания петербургской пуговичной фабрики братьев Бух на Васильевском острове «Частной школе Шостаковичей». В рамках договора аренды школа вложила в реконструкцию здания в Волжском переулке больше 230 миллионов рублей. Также образовательное учреждение вносило платежи за коммунальные расходы, содержание здания и аренду.

«В случае передачи в безвозмездное пользование объекта культурного наследия будут созданы условия для освобождения арендатора от весьма обременительной арендной платы», — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Также сенаторы со ссылкой на заключение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга подчеркивают: передача объектов культурного наследия будет иметь положительный результат, ведь их длительное невовлечение в хозяйственный оборот способствует их разрушению и незаконному использованию.

Сейчас в России 178 частных образовательных заведений располагаются в зданиях — объектах культурного наследия. Документ в среду для ознакомления и получения отзыва направят премьер-министру Михаилу Мишустину.

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