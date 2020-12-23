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Flightradar заметил в небе над Арктикой оленью упряжку

Борт HOHOHO в эти минуты совершает полёт между Гренландией и Шпицбергеном на высоте 38 тысяч футов. Его скорость — 10 узлов. На карте Flightradar он обозначен символом в виде саней, запряжённых оленями, который отображается почему-то в перевёрнутом виде.

Скриншот из www.flightradar24.com
Скриншот из www.flightradar24.com

В таком транспорте, как известно, Санта-Клаус развозит подарки на Рождество. Кстати, в прошлом году финская полиция официально признала его существование.

Скриншот из www.flightradar24.com
Скриншот из www.flightradar24.com

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Комментарии (2)

ягвывса
Ну какая прелесть! 🥰
260581461
"Ох, уж эти сказочки. Ох, уж эти сказочники".©
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