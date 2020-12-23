Как сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в начале следующей недели ночные температуры упадут ниже минус 10 градусов. «Дальше очередное противостояние западного циклона и восточного антициклона приведет к тому, что циклоническое образование будет уходить на северо-восток европейской территории, и в центре опять будет область высокого давления. В воскресенье дневные и ночные температуры — минус 5 — минус 10 (градусов), преимущественно без осадков, будет выглядывать солнце», — цитирует агентство синоптика 23 декабря.

С четверга до субботы в центре европейской части страны возможны сильные снегопады, в Москве — метель и снежные заносы. Погоду определяет борьба фронтов: западный антициклон оттесняет циклон и занимает его место. «25–26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные. В западной половине округа — с мокрым снегом, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, ветер усилится до 17–18 метров в секунду», — пояснил Вильфанд. По его словам, сильный снег ожидается в пятницу и субботу в Костромской, Рязанской, Ивановской, Воронежской, Тамбовской областях.

В Петербурге, напомним, сильный снег местами может пройти сегодня.