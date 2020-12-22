Суд арестовал жену священника, обвиняемого в педофилии, за истязание детей

56-летняя жительница Мордовии заключена под стражу по подозрению в истязании родных и приемных детей. Об этом 22 декабря сообщает региональное управление Следственного комитета.



Речь идет о жене священника Сергия Смолякова, которому ранее предъявили обвинение в сексуальном насилии над одной из его дочек. В отношении его супруги возбуждены два уголовных дела — по ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ (истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).



«По версии следствия, в период с 1996 по 2020 годы по месту проживания в Чамзинском районе подозреваемой применялись физические и психические страдания путем систематического нанесения телесных повреждений, лишения пищи и сна в отношении детей, являвшихся в разные периоды времени несовершеннолетними», - говорится в сообщении СК.

