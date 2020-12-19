Священника арестовали по подозрению в насилии над приемными детьми. В епархии сразу заявили, что он «за штатом»

Местные СМИ пишут, что речь идет о священнике Сергии Смолякове, информацию подтвердил источник РИА Новости. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Суд заключил на два месяца под стражу 54-летнего жителя Мордовии, задержанного по подозрению в истязании шести родных и приемных детей, а также в сексуальном насилии над одной из дочерей. Об этом 19 декабря сообщает управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, преступления против половой неприкосновенности приемной дочери Смоляков совершал в 2005 и 2012 годах, когда ей было 6 и 13 лет соответственно.



«Кроме того, в отношении обвиняемого и его супруги расследуется уголовное дело об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ). Как полагает следствие, противоправные действия были совершены в 1996–2020 годы в отношении шестерых потерпевших, являвшихся в разные периоды несовершеннолетними», — говорится в сообщении СК.



Руководитель регионального СУ СК Анатолий Ситников принял четверых из шести детей священника 19 декабря, они рассказали об условиях жизни в семье. Местные СМИ уточняют, что родные и приемные дети Смолякова обратились в полицию с заявлением об издевательствах со стороны отца. При этом в Ардатовской епархии заявили РИА Новости, что ранее служивший настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней священник «находится за штатом» по состоянию здоровья.

