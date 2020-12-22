Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА во вторник, 22 декабря, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы выступали в камуфляжной форме в честь своего дня рождения и выиграли со счетом 4:3.
В основное время за СКА забили Антон Бурдасов (3 минута — в большинстве), Иван Морозов (46) и Кирилл Марченко (56).
Идеально.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 22, 2020
Просто и-де-аль-но. 2:1! #hcSKA pic.twitter.com/fwf4JHR4X3
Авторами шайб у ЦСКА стали Никита Сошников (4), Константин Окулов (59) и Максим Шалунов (60). Овертайм завершился без результативных действий. В серии буллитов точнее оказались петербуржцы. Победный бросок сделал Кирилл Марченко.
Теперь у петербургского клуба 53 очка. Отставание от лидирующего в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА сократилось до семь баллов.
Следующий матч СКА проведет 24 декабря против «Северстали». Встреча пройдет также в Санкт-Петербурге.