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СКА обыграл ЦСКА в камуфляжной форме в честь дня рождения

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА во вторник, 22 декабря, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы выступали в камуфляжной форме в честь своего дня рождения и выиграли со счетом 4:3.

В основное время за СКА забили Антон Бурдасов (3 минута — в большинстве), Иван Морозов (46) и Кирилл Марченко (56).

Авторами шайб у ЦСКА стали Никита Сошников (4), Константин Окулов (59) и Максим Шалунов (60). Овертайм завершился без результативных действий. В серии буллитов точнее оказались петербуржцы. Победный бросок сделал Кирилл Марченко.

Теперь у петербургского клуба 53 очка. Отставание от лидирующего в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА сократилось до семь баллов.

Следующий матч СКА проведет 24 декабря против «Северстали». Встреча пройдет также в Санкт-Петербурге.

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