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Сотрудницу Youtube-канала «Навальный Live» Ольгу Ключникову арестовали на семь суток после визита к дому предполагаемого отравителя

Продюсера Youtube-канала «Навальный Live» Ольгу Ключникову, которая накануне была у дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, арестовали на семь суток. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Перовского районного суда.

Она признана виновной в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП).

Оператора «Навальный Live» Акима Керимова и Ольгу Ключникову сотрудники уголовного розыска задержали накануне у ОВД Новокосино, куда ранее доставили Любовь Соболь, которая вместе с коллегами приехала 21 декабря к дому, где якобы проживает предполагаемый участник отравления Алексея Навального. Там же, у дома, задержали сотрудника штаба Любови Соболь Константина Распопова. Его суд оштрафовал по аналогичной статье (19.3 КоАП) на 1000 рублей.

В понедельник российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал разговор с вероятным участником предполагаемой группы отравителей. Глава ФБК представился помощником секретаря Совбеза. Не обращая внимания на то, что это совсем не телефонный разговор, Кудрявцев якобы выложил детали операции по отравлению Навального.

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Комментарии (10)

gencon
Одень чекиста в малиновый пиджак, а мента - в адидас, - а 90-е никуда не уходили)))
AEG
"Она признана виновной в неповиновении сотруднику полиции"

Вот и они так же считают, хотя статья КоАП звучит иначе.

Но кто обращает внимание на такие мелочи, ка "законное требование", когда на 90% их требования незаконны?

Вот и законы у нас так и выполняются, как у вас в статье написано.
dddmmm
"признана виновной в неповиновении сотруднику бандорганизации"

Поправил. Так будет точнее.
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