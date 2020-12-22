Сотрудницу Youtube-канала «Навальный Live» Ольгу Ключникову арестовали на семь суток после визита к дому предполагаемого отравителя

Продюсера Youtube-канала «Навальный Live» Ольгу Ключникову, которая накануне была у дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, арестовали на семь суток. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Перовского районного суда.

Она признана виновной в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП).

Оператора «Навальный Live» Акима Керимова и Ольгу Ключникову сотрудники уголовного розыска задержали накануне у ОВД Новокосино, куда ранее доставили Любовь Соболь, которая вместе с коллегами приехала 21 декабря к дому, где якобы проживает предполагаемый участник отравления Алексея Навального. Там же, у дома, задержали сотрудника штаба Любови Соболь Константина Распопова. Его суд оштрафовал по аналогичной статье (19.3 КоАП) на 1000 рублей.