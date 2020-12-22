Запасов основных препаратов от коронавируса в больницах Петербурге хватит минимум на 10 дней

В стационарах Петербурга нет проблем с лекарствами для лечения пациентов с COVID-19, запасов хватит больше чем на неделю, заверил губернатор Александр Беглов по итогам заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
«Стационары города полностью обеспечены лекарствами для лечения больных коронавирусом, — сказал 22 декабря градоначальник. — Запас основных препаратов пополняется еженедельно. На 22 декабря он составлял десять и более дней».
Он также отметил, что аптеки должны в полном объеме иметь препараты для лечения COVID-19, гриппа и острых респираторных заболеваний, а также СИЗы и дезинфицирующие средства.
Как писала «Фонтанка», 19 декабря Смольный распределил еще 321 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом в Петербурге. Это стало добавление к тем 203 млн рублей из федерального центра и 112 млн из бюджета города, которые были выделены ранее.