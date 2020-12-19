Беглов докинул еще 321 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда Смольного более 321 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома.



«Эти средства наряду с уже перечисленным финансированием из федерального бюджета позволят закупить необходимые лекарства для всех нуждающихся пациентов», — заявили 19 декабря в правительстве города.



Кроме того, Смольный выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому, а также на аренду поликлиниками дополнительных автомобилей для их перевозки. А для службы скорой помощи приобретут пульсоксиметры (прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови). Из резервного фонда правительства на это выделены еще 39,9 млн рублей.

