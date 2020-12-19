Беглов докинул еще 321 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда Смольного более 321 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома.
«Эти средства наряду с уже перечисленным финансированием из федерального бюджета позволят закупить необходимые лекарства для всех нуждающихся пациентов», — заявили 19 декабря в правительстве города.
Кроме того, Смольный выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому, а также на аренду поликлиниками дополнительных автомобилей для их перевозки. А для службы скорой помощи приобретут пульсоксиметры (прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови). Из резервного фонда правительства на это выделены еще 39,9 млн рублей.
Как писала «Фонтанка», сначала Петербург получил на бесплатные лекарства 203 млн рублей из федерального центра. Буквально четыре дня назад, 15 декабря, власти города добавили к ним еще свои 112 млн.