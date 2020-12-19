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Беглов докинул еще 321 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда Смольного более 321 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома.

«Эти средства наряду с уже перечисленным финансированием из федерального бюджета позволят закупить необходимые лекарства для всех нуждающихся пациентов», — заявили 19 декабря в правительстве города.

Кроме того, Смольный выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому, а также на аренду поликлиниками дополнительных автомобилей для их перевозки. А для службы скорой помощи приобретут пульсоксиметры (прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови). Из резервного фонда правительства на это выделены еще 39,9 млн рублей.

Как писала «Фонтанка», сначала Петербург получил на бесплатные лекарства 203 млн рублей из федерального центра. Буквально четыре дня назад, 15 декабря, власти города добавили к ним еще свои 112 млн.

«Фонтанка» рассказывала, что и у кого покупают поликлиники Петербурга для раздачи больным с COVID-19 на домашнем лечении.

Лекарства выдаются пациентам бесплатно по назначению врача. Список препаратов полностью соответствует 7 схемам лечения, которые содержатся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 (версия 9) для лечения легкой и среднетяжелой форм коронавирусной инфекции. Симптоматическая терапия (препараты от кашля, насморка, витамины) в схему лечения, предоставляемую бесплатно, не входит, пояснили в Смольном.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Tank Tankistovih
Главное чтоб все доходило! А не в карманы!
Sergik7
Поликлиники это еще та мафия!! Их вообще никто не проверяет.. легче сослаться на нехватку врачей... а самое главное забыть про больных с положительным тестом(((
Skazochny
Белов? Из своего кармана? Вот когда докинет из своего так и пишите, а так это наши налоги...
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