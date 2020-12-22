Госдума одобрила законопроект о лишении свободы на срок до двух лет за клевету в Интернете

Документ предусматривает за клевету в Интернете наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет или до 1 млн рублей штрафа; за клевету с использованием своего служебного положения — до 3 лет заключения или до 2 млн рублей штрафа; за клевету о том, что человек болен опасным для окружающих заболеванием, — до 4 лет заключения и до 3 млн рублей штрафа. Строже всего предлагается наказывать за клевету о том, что человек совершил преступление сексуального характера, за это законопроект устанавливает до 5 лет колонии или штраф до 5 млн рублей.

Государственная дума в первом чтении приняла проект закона о лишении свободы за клевету. Об этом 22 декабря сообщает «Интерфакс».

Автором законопроекта стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Парламентарий предлагает ввести уголовное наказание за клевету даже в адрес нескольких человек, которые не названы поименно, когда «все прекрасно понимают, о ком идет речь».



Положения Уголовного кодекса о клевете были декриминализованы в 2011 году. Сейчас распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека, карается штрафом или обязательными работами.

