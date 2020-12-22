автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

22 декабря в редакции «Фонтанки» развернулась мобильная художественная мастерская: главный редактор Александр Горшков и коллеги из рекламного отдела выполняли срочное задание, поставленное перед ними легендарной петербургской арт-группой «Митьки»: спасти праздник, а для этого расписать новогодние шары. Боевой настрой «Фонтанки» поддержали своим примером сами художники — в редакцию прибыли Дмитрий Шагин, Андрей Филиппов и Светлана Баделина. Значимость миссии придавал тот факт, что елка, согласно техзаданию, — «народная», причем — «морская». И установлена будет в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте. В общем, оплошать нельзя было никак.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Только представьте: всего на морской елке игрушек будет аж 200, а среди тех, кто их расписывал, — самые настоящие звезды — от Константина Хабенского и Олега Гаркуши до Евгения Гришковца и Жени Любич. Ну и, конечно, официальные лица — министр культуры Ольга Любимова, глава Ростуризма Зарина Догузова, представители администраций районов Петербурга. А с ними — руководители благотворительных организаций и представители бизнеса. «Фонтанка» старалась как могла: на одном из шаров появился символ редакции — Чижик (правда, по-митьковски одетый в тельняшку), а главный редактор издания сделал выбор в пользу крейсера «Аврора» и петербургских мостов.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

После новогодних праздников шары, созданные знаменитыми участниками художественной акции, продадут на аукционе, а средства перечислят в «Фонд друзей балтийской нерпы». Взять пример с «Фонтанки» и поучаствовать в украшении ёлки могут все желающие — но по конкурсу: игрушку на морскую тематику нужно будет сделать у себя дома и до 25 декабря прислать снимок в группу «Острова фортов» во »ВКонтакте». Митьки выберут финалистов в трёх номинациях — «Лучшее креативное решение», «Главный символ года в морском антураже» и «Гран-при от «Острова фортов». Но окончательный выбор победителей останется за народом (елка же — народная!): голосование запустят уже 26 декабря, а 30 декабря подведут итоги. Авторы лучших игрушек получат подарки и предложение передать свои произведения для украшения лесной красавицы в Кронштадте.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»