21 января — круглый стол «Как остаться хорошим работодателем во время кризиса?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как в условиях эпидемии сохранили эффективность работы сотрудников?
- Какие способы мотивации сотрудников вы использовали в 2020 году?
- Как повлиял на бизнес переход на удаленную работу? Как изменились подходы к взаимодействию между сотрудниками?
- Какие плюсы в удаленке нашли для себя? Планируется ли часть сотрудников оставить навсегда на удаленке?
- Как удалось сохранить штат в текущих условиях?
- Потребовалась ли оптимизация штата?
- Что предпринимали и на каких условиях, чтобы заменить заболевших сотрудников?
- Повлияли ли принятые противоэпидемические меры на предприятии на эффективность работы сотрудников?
- Как вы оцениваете программу по кредитованию малого бизнеса, которая позволяет не возвращать кредит при условии сохранения штата сотрудников? Поможет ли она сохранить людям работу?
В период пандемии работодателям пришлось искать компромисс между сохранением коллектива и оптимизацией работы компании, а переход на удаленную работу, рост уровня заболеваемости потребовал новых подходов к мотивации сотрудников. Как сплотить коллектив в кризис? Как сохранить штат и повысить эффективность? Своими профессиональными секретами поделятся руководители и HR-менеджеры компаний, которые даже в непростом 2020 году продолжали успешно работать.
Приглашаем представителей городского бизнес-сообщества, руководителей по персоналу крупных компаний и экспертов рынка.
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru