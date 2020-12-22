Хроническое истощение выявили у 75% учителей

Как пишет 22 декабря «Коммерсантъ» , тест «Профессиональное выгорание педагога» осенью 2020 года прошла часть участников онлайн-интенсива «Я Учитель» (образовательный проект «Яндекса») — всего 38 тысяч респондентов. Профессиональное выгорание — это, по словам исследователей, «хроническое истощение эмоциональных, физических и волевых ресурсов, совокупность негативных переживаний, связанных с работой».

«У 75% опрошенных есть симптомы выгорания, а 38% находятся в его острой фазе, то есть выгорание ощутимо влияет на их качество жизни и способность работать, — такой вывод делается по итогам теста. — <…> Выгоранию оказались подвержены все школьные педагоги вне зависимости от стажа: и у молодых, и у опытных учителей его уровень примерно одинаков».