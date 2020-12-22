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Хроническое истощение выявили у 75% учителей

Более 75% российских учителей, согласно опросу, испытывают симптомы профессионального выгорания.

Как пишет 22 декабря «Коммерсантъ», тест «Профессиональное выгорание педагога» осенью 2020 года прошла часть участников онлайн-интенсива «Я Учитель» (образовательный проект «Яндекса») — всего 38 тысяч респондентов. Профессиональное выгорание — это, по словам исследователей, «хроническое истощение эмоциональных, физических и волевых ресурсов, совокупность негативных переживаний, связанных с работой».

«У 75% опрошенных есть симптомы выгорания, а 38% находятся в его острой фазе, то есть выгорание ощутимо влияет на их качество жизни и способность работать, — такой вывод делается по итогам теста. — <…> Выгоранию оказались подвержены все школьные педагоги вне зависимости от стажа: и у молодых, и у опытных учителей его уровень примерно одинаков».

У педагогов выгорание происходит чаще, чем, например, у бизнесменов (у них уровень выгорания составляет примерно 50%). Кроме учителей, эта проблема актуальна для других помогающих профессий: врачей, психологов и т. п. Эксперты связывают её с пандемией коронавируса. По их словам, к «невероятной усталости учительства» привели новые трудности в отсутствии стимулирующих мер поддержки.

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Комментарии (4)

vader
Дело не только в деньгах. Дело в самом построении учебного процесса, в катастрофически переполненных классах, с которыми физически невозможно работать, в странных учебных программах, которые несутся по верхам изучаемых предметов со скоростью, не пригодной для понимания чего бы то ни было, и во многих других моментах, которые не компенсируются деньгами.
dedmoroz_5e4d8827384c2
а вот это уже серьёзно, с детями новой России работают, давать молоко и путёвки Учителю на Чёрное море за счёт города!
ushkuinik
Но власти платить им приличную зарплату так и не сообразят.
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