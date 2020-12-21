ФАС России потребовала от Booking.com изменить договоры с гостиницами, чтобы не мешать им регулировать свои цены

Федеральная антимонопольная служба признала международный сервис бронирования Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства России. В ближайшее время компании вынесут предписание изменить типовые договоры с российскими гостиницами.



Как сообщает ФАС в понедельник, 21 декабря, в ходе разбирательства дела Booking.com установлено, что он является доминирующим игроком на рынке агрегаторов информации о гостиницах, и его договоры с гостиницами ограничивают конкуренцию.

Согласно одному из положений в навязываемых агрегатором соглашениях, отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на этом сервисе. Это не дает предпринимателям возможности для ценовых маневров и предоставления дополнительных скидок в других каналах продаж, например, через турагентства или на собственных сайтах.