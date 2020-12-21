ФАС России потребовала от Booking.com изменить договоры с гостиницами, чтобы не мешать им регулировать свои цены

Федеральная антимонопольная служба признала международный сервис бронирования Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства России. В ближайшее время компании вынесут предписание изменить типовые договоры с российскими гостиницами.
Как сообщает ФАС в понедельник, 21 декабря, в ходе разбирательства дела Booking.com установлено, что он является доминирующим игроком на рынке агрегаторов информации о гостиницах, и его договоры с гостиницами ограничивают конкуренцию.
Согласно одному из положений в навязываемых агрегатором соглашениях, отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на этом сервисе. Это не дает предпринимателям возможности для ценовых маневров и предоставления дополнительных скидок в других каналах продаж, например, через турагентства или на собственных сайтах.
«ФАС России выдаст Booking.com предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В нем антимонопольный орган потребует от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются», — цитирует сайт ФАС слова начальника управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елены Заевой.