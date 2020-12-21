Евросоюз заявил, что поворотный момент в развитии пандемии коронавируса пока не наступил

Поворотный момент в развитии пандемии коронавируса пока еще не наступил. Об этом 21 декабря заявила исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Имар Кук.

«Мы еще не находимся в поворотном моменте этой пандемии. Потребуется время, чтобы развернуть вакцину в достаточно большом количестве, чтобы все наши граждане могли быть защищены», — цитирует Кук РИА Новости.

Европейское агентство по лекарственным средствам в понедельник рекомендовало с условием продолжения сбора информации использование на рынке Евросоюза первой вакцины от COVID-19. Речь идет о препарате от Pfizer/BioNTech. Свое одобрение должна еще дать Еврокомиссия.

