ВОЗ: Британская вариация COVID-19 может распространяться быстрее

Всемирная организация здравоохранения рассказала о новом варианте коронавируса, выявленном в Великобритании.



«Она [новая вариация вируса] распространяется быстрее, но не кажется более опасной», — цитирует Sky News 15 декабря заявление спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро.



По его словам, обнаруженный в королевстве вид COVID-19 не повлияет на тактику борьбы с пандемией.



Накануне Минздрав Великобритании проинформировал о новой вариации вируса. Министр здравоохранения Мэттью Хэнкока сообщил, в данный момент выявлено более 1000 таких случаев, из которых большинство приходится на южные районы страны. Пока в министерстве не могут сказать, как новая мутация влияет на поведение коронавируса.

