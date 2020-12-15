ВОЗ: Британская вариация COVID-19 может распространяться быстрее

Всемирная организация здравоохранения рассказала о новом варианте коронавируса, выявленном в Великобритании.
«Она [новая вариация вируса] распространяется быстрее, но не кажется более опасной», — цитирует Sky News 15 декабря заявление спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро.
По его словам, обнаруженный в королевстве вид COVID-19 не повлияет на тактику борьбы с пандемией.
Накануне Минздрав Великобритании проинформировал о новой вариации вируса. Министр здравоохранения Мэттью Хэнкока сообщил, в данный момент выявлено более 1000 таких случаев, из которых большинство приходится на южные районы страны. Пока в министерстве не могут сказать, как новая мутация влияет на поведение коронавируса.
Профессор молекулярной вирусологии Ноттингемского университета Джонатан Болл подчеркнул, что важно исследовать различные вариации COVID-19. «Эти изменения могут принести пользу вирусу, позволяя ему более эффективно передаваться или ускользать от вакцин или лечения, но многие изменения вообще не действуют», — уточнил ученый.
С начала пандемии в Великобритании выявили 1,87 миллиона случаев COVID-19.