Президент утвердил состав Государственного Совета. Его главой станет сам Путин

Президент России подписал указ о формировании конституционного государственного органа.
«Путин В. В. — председатель Государственного Совета Российской Федерации», — сообщается 21 декабря в указе президента, который опубликован на портале правовой информации.
В состав органа вошли главы ряда регионов, спикеры Госдумы и Совфеда, полпреды президента, а также лидеры парламентских партий. Губернатор Петербурга Александр Беглов также включен в список.
В Госсовет вошли более 100 человек, включая премьер-министра Михаила Мишустина, первого замглавы администрации главы государства Сергея Кириенко, мэра столицы Сергея Собянина, председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова и президента РСПП Александра Шохина.
Идея придания Госсовету «конституционного» статуса принадлежит Владимиру Путину, который вписал это в своих поправках к Конституции. Эксперты предполагали, что Госсовет будет наделён особыми полномочиями, которые могут позволить сохранить Владимиру Путину власть в своих руках в случае оставления поста президента. Однако из итогового текста законопроекта это никак не следует. А в пакете поправок к Конституции предусмотрено «обнуление» президентских сроков для Путина.
Госсовет существует в России уже 20 лет как орган, объединяющий спикеров обеих палат парламента, полпредов президента, глав высших органов исполнительной власти и глав российских регионов. Он появился по указу Владимира Путина незадолго до реформы Совета Федерации как палаты российского парламента, где до этого заседали лично губернаторы и президенты субъектов Федерации.