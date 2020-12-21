В России появилась тридцатая нежелательная организация. Она угрожает основам конституционного строя и безопасности

В прокуратуре посчитали, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre («Пражский центр гражданского общества», «Пражский гражданский центр», Чешская Республика», — цитирует 21 декабря заявление ведомства ТАСС.

Генпрокуратура признала еще одну иностранную неправительственную организацию «нежелательной» в РФ.

Пражский гражданский центр войдет в список нежелательных организаций под номером 30. Пока на сайте Минюста НКО не появилась.



В июле перечень был дополнен сразу семью организациями: шесть из них представляли США, а одна — Великобританию.



Пражский гражданский центр, как сказано на сайте, занимается поддержкой гражданского общества и независимых медиа. Помимо России, НКО работает в Европе и Центральной Азии.

