FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В России появилась тридцатая нежелательная организация. Она угрожает основам конституционного строя и безопасности

Генпрокуратура признала еще одну иностранную неправительственную организацию «нежелательной» в РФ.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre («Пражский центр гражданского общества», «Пражский гражданский центр», Чешская Республика», — цитирует 21 декабря заявление ведомства ТАСС.

В прокуратуре посчитали, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.

Пражский гражданский центр войдет в список нежелательных организаций под номером 30. Пока на сайте Минюста НКО не появилась.

В июле перечень был дополнен сразу семью организациями: шесть из них представляли США, а одна — Великобританию.

Пражский гражданский центр, как сказано на сайте, занимается поддержкой гражданского общества и независимых медиа. Помимо России, НКО работает в Европе и Центральной Азии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Valera SPb
Отлично! Гнать их ссаной тряпкой! Пусть свою гейропу разлагают ...
Skazochny
Оруэлл отдыхает...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний