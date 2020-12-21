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Правительство займется вопросом снижения платы за онлайн-обучение в вузе

Студенты, которые учатся платно, вероятно, смогут получить скидку из-за необходимости учиться онлайн. Подумать об этом Михаил Мишустин велел трем министрам.

Распоряжение премьер-министр 21 декабря дал Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину. Они должны до середины февраля «проработать возможность изменения» стоимости обучения через Интернет.

Вопрос вошел в список поручений, которые дал президент по итогам ежегодной пресс-конференции.

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Комментарии (5)

Человек-и-Каяк
*то начинать надо
Человек-и-Каяк
Не отрицая накопившихся проблем с дистанционным форматом обучения и специфику отдельных образовательных программ (подготовку врачей и т. д.), не могу все-таки понять, на чем основывается такой подход к ситуации в целом. Если объем учебных программ и связанной с ними работы не сократился, то о каких скидках идет речь? За счет чего? Если правительство полагает дистанционный формат "полуфабрикатом" нормального ВО, то начинать тогда не с уступок студентам, немалое число которых откровенно деградировало на "удаленке", а с работы над ошибками по организации учебного процесса в вузах.
Evil_Dogooder
Может и вопрос зарплаты преподавателям решить в сторону увеличения. А то трудочасов требуется больше, оборудование надо покупать и амортизировать.
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