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«Спутник V» начали делать в Казахстане

Производство российской вакцины от коронавируса началось в Казахстане, прививать население начнут в феврале. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС.

«Спутник V» начали делать на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Поэтапно планируется сделать 2 миллиона доз вакцины, массово прививать казахстанцев планируется начать в феврале. В первую очередь прививку сделают врачам и учителям.

В России массовая вакцинация, утверждают федеральные власти, уже началась. В Петербурге пока привили меньше 700 человек, и существенного увеличения пока не предвидится.

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Комментарии (1)

Иван Финкман
BORДT V : на благо славного народа Казахстана.
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