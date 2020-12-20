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В смятом «Фольксвагене» на Софийской погиб человек. Водитель был не готов встретить стоящий ГАЗ

Серьёзная авария произошла в Колпинском районе Петербурга вечером 20 декабря. Обстоятельства типичны — водитель протаранил «ГАЗель», которая встала из-за поломки.

Как сообщает «Дорожный инспектор», автомобили столкнулись на Софийской улице, примерно за 800 метров от Усть-Ижорского шоссе. В начале пятого часа дня в среднем ряду сломалась машина «Грузовичков», в неё врезался «Фольксваген» с псковскими номерами.

Фото: Дорожный инспектор / vk.com
Фото: Дорожный инспектор / vk.com
Фото: Дорожный инспектор / vk.com
Фото: Дорожный инспектор / vk.com

23-летнего водителя легковушки скорая помощь увезла в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сидевший рядом с ним пассажир пострадал серьёзнее — его травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Комментарии (6)

sektor7
Водитель Петербурга
Melaniy
Это Газелькин сломался в среднем ряду, а не Грузовичкоф
bluxer
Фольксваген - это не диагноз?
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